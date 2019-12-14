عثر أهالي منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء أمس، على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، متحللة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة السبع بنات، باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى مكان الحادث.

تبين من تحريات الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وجود جثة متحللة لشاب يدعى "م.ب.ح" 32 سنة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.