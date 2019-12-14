توفي منذ ساعات قليلة، النائب حسن موسى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقال النائب مصطفي بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن النائب كان من الشخصيات حسنة السمعة داخل المجلس، إلا أنه بعد صراع مع المرض توفي.