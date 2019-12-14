أسعار العملات اليوم السبت 14-12-2019 في مصر

تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وترصد "الوطن" أسعار العملات في البنوك اليوم السبت 14 ديسمبر، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي نحو 17.88 جنيه للشراء و18.02 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.90 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدولا

رسجّل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.16 جنيه للشراء و21.41 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 21.23 جنيه للشراء و21.41 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.38 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.