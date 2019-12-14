أصيب طالب بكلية الزراعة بجرح قطعي باليد اليسرى على إثر مشاجرة مع سائق تاكسي بمدينة بني سويف، بسبب الخلاف على أولوية المرور، تم ضبط السائق ونقل المصاب إلى مستشفى خاص، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، بمشاجرة ومصاب بميدان الزراعيين دائرة القسم.

وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص، حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول "خالد.ذ.ق" 25 عاما، سائق تاكسي رقم "و ص ج 7356" مقيم الجزيرة المرتفعة ببندر بنى سويف، وطرف ثاني "علي.م.ع" 20 عام، طالب بكلية الزراعة، مقيم مركز ببا ببني سويف.

كما تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفان لأولوية المرور بالطريق، تطورت لمشاجرة، تعدي خلالها السائق علي الطالب بالضرب محدثاً إصابته بجرح قطعي باليد اليسرى.

تم ضبط السائق ونقل المصاب لمستشفى الحياة التخصصي "خاص"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 20063 جنح قسم شرطة بنى سويف .