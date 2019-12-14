عثر عدد من الأهالي على طفلة حديثة الولادة ملفوفة ببطانية بنية اللون وكوفرته بيضاء داخل حقيبة، وملقاة أمام دار للأيتام بوسط مدينة بني سويف، وتم نقلها لمستشفى بني سويف العام للكشف عليها وإيداعها دار للرعاية.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، بتلقيه بلاغا بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة امام دار الأطفال الأيتام الكائن بشارع احمد عرابي بمدينة بني سويف.

وتبين من الانتقال والفحص وسؤال "هالة.ع.م" 33 عاما، عاملة بذات الدار، مقيمة حي الغمراوي بندر بني سويف، قررت عثورها أمام باب الدار على الطفلة ملفوفة ببطانية بنية اللون وكوفرته بيضاء داخل حقيبة وبجوارها كيس أسود اللون بداخله "ببرونه" مدون عليها اسم "منى.أ.ح".

كما تبين بمناظرة الطفلة أنها أنثى حديثة الولادة، عمرها حوالي 4 أيام ترتدي بنطال أحمر اللون والحبل السري مربوط، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وجاري عرضها على مستشفى بني سويف العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإيداعها أحد دور الرعاية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري تحرير المحضر اللازم.