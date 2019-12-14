انطلقت فعاليات مؤسسة الروتاري المصرية، بحضور نائب رئيس الروتاري الدولي النيجيري ينكا بابالولا، وميان رسلان رئيس الاتحاد النوعي لأندية الروتاري في مصر ورئيس لجنة المؤسسة الروتارية.

وتعقد المؤسسة الروتارية في روتاري مصر ندوة سنوية لتقديم أنشطتها وشركائها في النجاح، وتستضيف الندوة متحدثين يمثلون هيئات تضم كبار رجال الأعمال وجهات مصرفية وشركات دولية وجمعيات أهلية عملاقة وهم جهات مدعمة للدولة في المشروعات القومية، وسيتحدثون عن استراتيجيتهم في تنمية المجتمع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية من خلال قنوات المسؤولية المجتمعية.