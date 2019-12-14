قال الدكتور مصطفى محمد وكيل إدارة التنبؤات البحرية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تشهد الفترة الحالية نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

وأضاف محمد، خلال حديثه مع جاكلين ماهر مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ويصاحبها سقوط أمطار غربا، مشيرا إلى أنه بدءا من مساء اليوم سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار بالسواحل الشمالية والغربية، تمتد لأنحاء البلاد كافة، صباح غد.

وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، قد تصل لحد السيول على وسط وشمال سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد.

وحذر وكيل إدارة التنبؤات البحرية بالهيئة العامة للأرصاد من سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن البحر المتوسط يشهد حالة اضطراب، ويكون البحر الأحمر معتدلا، ناصحا بعدم ممارسة الأنشطة البحرية.