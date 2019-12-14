توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من المنتظر أن تتعرض البلاد، غدا، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان اليوم، أن الأمطار تكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحري حتى شمال الصعيد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما توقع الخبراء أن تنشط الرياح على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، ويصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات على شمال البلاد.

ويكون الطقس مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية؛ الاثنين المقبل، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بالقاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ويصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة، على أن تعود لمعدلاتها الطبيعية، الاثنين المقبل.

وتتراوح درجات الحرارة، على الوجه البحري والقاهرة ما بين 16 إلى 17، وعلى السواحل الشمالية ما بين 17 إلى 18، وعلى شمال الصعيد ما بين 17 إلى 18، وعلى جنوب سيناء ما بين 22 إلى 23، وعلى جنوب الصعيد ما بين 22 إلى 23.

وناشدت الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على المتوسط، وتوخي الحذر على الطرق خلال القيادة، كما ناشدت المسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة لحمايه الأرواح والممتلكات.