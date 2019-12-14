رعدية تصل للسيول.. أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي لها، توقعاتها لحالة الطقس وسقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، كما تشهد جميع محافظات تغيرات في الطقس خلال اليومين المقبلين، حيث إن من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، تصل إلى حد العاصفة على السواحل الغربية.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، غدا الأحد 15 ديسمبر.

وعن توقعات سقوط الأمطار، أوضحت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر على السواحل الشمالية وشمال سيناء، بدءا من يوم الاثنين 16 ديسمبر، وإنها ستمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

وتشهد حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط اضطرابا حيث يصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، لذا يجب الابتعاد عن الأنشطة البحرية، وأخطرت المحافظات التي قد تشهد أمطارا وسيولا خلال هذه الفترة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.