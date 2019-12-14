ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 10 ملايين من أموال المواد المخدرة 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية ("له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

واشترى المتهم العقارات والأراضي الزراعية والسيارات في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (10 ملايين جنيه) تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.