كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، بأن مطار الأقصر الدولي، أعلن حالة الطوارئ والاستنفار القصوى، وذلك تزامنا مع قرب احتفالات محافظة الأقصر بفعاليات تعامد الشمس على معبد الكرنك، في الـ21 من الشهر الجاري.

وتزين مطار الأقصر للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، والكريسماس، حيث يشهد المطار كثافة ركابية وجوية هائلة قادمة من المدن المصرية وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن سلطات المطار نسقت مع مسؤولي الجهات الأمنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة للتيسير على ضيوف المحافظة وضيوف مصر، وحسن استقبال الوفود السياحية إلى المحافظة خلال تلك الفترة وتأمين خروجهم من وإلى المطار، والأماكن والمزارات السياحيه، ومقر إقامتهم بالفنادق، بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولي شركات الطيران للالتزام بمواعيد سفر ووصول الرحلات، لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج صالات السفر والوصول بالمطار.

وكان الفريق يونس المصري وزير الطيران، شدد على ضرورة انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء، وأعياد الكريسماس وغيره من المناسبات للتيسير على السائحين.