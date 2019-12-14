أعلنت أسرة المهندس السيد حسن موسى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، والذي توفي صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 78 عاما، عن تشييع جنازته عصر اليوم، من مسجد النادي بجمعية أحمد عرابي بمدينة القاهرة، ليدفن في مقابر الأسرة في جمعية أحمد عرابي.

وأكد أحد أفراد العائلة أن العزاء سيقام غدا الأحد، في قرية "منشية عبد الرحمن"، مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وأنه جاري تحديد موعد ومكان إقامة عزاء آخر في القاهرة.

يذكر أن المهندس السيد حسن موسي، كان عضوا بلجنة الزارعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، في قائمة حب مصر، وكان يعمل رئيس مجلس إدارة شركة صحاري للأمن الغذائي، كما كان رئيسا لمجلس إدارة جمعية أحمد عرابي.