نشرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان، في أثناء تفقد جناج مصر للاستثمار على هامش مؤتمر طوكيو الدولي.

وقالت وزيرة الاستثمار: "خلال تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان، وتفقد جناح مصر للاستثمار، والذي أقيم على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية TICAD7 في يوكوهاما اليابانية، أغسطس 2019".

يعتبر مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية "تيكاد" قمة رفيعة المستوى تنظمها دولة اليابان لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، وتطورت منذ ظهورها للمرة الأولى عام 1993، لتصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا ومنتدى متعدد الأطراف؛ لحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.