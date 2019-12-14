يبحث غطاسون، اليوم، عن جثث في المياه المحيطة بجزيرة وايت أيلاند حيث أدى ثوران بركان إلى سقوط 16 قتيلا على الأقل.

ووسط مخاطر ثوران جديد حاول الغطاسون العثور على جثتي شخصين لا يزالان مفقودين بعد خمسة أيام على ثوران البركان الإثنين.

وقال معاون قائد الشرطة جون تيمز "يعمل الغطاسون في ظروف صعبة وفريدة في مياه لا تتجاوز الرؤية فيها المترين".

ومن أصل الأشخاص الـ 47 الذين كانوا على الجزيرة لدى ثوران البركان قتل 16 على الأقل ولا يزال 28 في المستشفيات السبت في نيوزيلندا واستراليا بينهم 21 في حالة "خطرة" بحسب الأطباء.

كان معظم الأشخاص من السياح الذين أتوا من استراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وماليزيا ونيوزيلندا.

وتم انتشال جثث ستة أشخاص، أمس، في عملية محفوفة بالمخاطر نفذها جنود من وحدة نخبة نيوزيلندية في حين يمكن حصول ثوران بركان جديد.

وقال علماء يراقبون الجزيرة، اليوم، إن إمكانية حدوث انفجار جديد في نهاية السبوع تراجعت لكن الخطر ما زال قائما.

وصرحت ناتاليا ديلين الخبير في خطر البراكين أن "هناك احتمالا بنسبة 35 الى خمسين بالمئة لحدوث ثوران جديد".