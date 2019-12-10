أعلنت شرطة نيوزيلندا أنها ستفتح تحقيقا جنائيا للكشف عن الأسباب التي أدت إلى سقوط ضحايا في جزيرة "وايت آيلاند"، كما أنها ستدرس إمكانية إرسال مهمة إغاثة من أجل استعادة الجثث من الجزيرة، اليوم، في ظل وجود مخاطر بوقوع انفجارات بركانية إضافية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام نيوزيلندا.

وأضافت الشرطة، أن هناك ما يقرب من 8 أشخاص ما زالوا مفقودين، يرجح أنهم قد لقوا مصرعهم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على بقاء ناجين في الجزيرة بعد تنفيذ عدة عمليات مراقبة جوية في المنطقة.

وكانت جزيرة "وايت آيلاند" الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا وتتمتع بشعبية كبيرة لدى السياح، قد شهدت ثوران بركانها أمس الاثنين، في وقت كان عليها 47 شخصا معظمهم سياح أجانب.