استقرت الحالة الصحية للباحث والروائي، الدكتور يوسف زيدان، فيما لازال تحت الملاحظة بوحدة العناية المركزة بمستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية، مع منع الزيارة عنه.

كان الكاتب المصري أصيب بوعكة صحية، صباح اليوم، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية، حيث تم تركيب دعامة دوائية بالشريان الأورطى له، حسب صفحة عامة تحمل اسم "محبو ومتابعو الدكتور يوسف زيدان"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان "زيدان"، قد نشر على حسابه الشخصى على الفيسبوك اليوم "ذبحة صدرية لا تحتمل، سأذهب لمستشفى سيدي جابر العسكري، المجاور لبيتي".

يذكر أنّ يوسف زيدان، روائي ومفكر، حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم عام 1999، وصدر له حتى الآن أكثر من 70 كتابا، ومن أعماله الأدبية "النبطي، ظل الأفعي، حل وترحال، متاهات الوهم، واللاهوت العربي"، كما صدر له مؤخرًا كتب "شجون مصرية، شجون عربية، وشجون تراثية"، إضافة إلى كتاب "فقه العشق".

ونالت روايته الأشهر "عزازيل"، عدة جوائز عالمية بينها جائزة البوكر العربية 2009، وجائزة أنوبي 2012، وجائزة بانيبال 2013، إضافة إلى جائزة "عبدالحميد شومان" للعلماء العرب الشبان من الأردن، وجائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من الكويت.