يستعد محمود التهامي لإحياء حفل إنشاد ديني، على مسرح ساقية الصاوي فرع الزمالك، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، في الساعة 7:30 مساء.

ومن المقرر أن يقدم "التهامي" باقة من الأناشيد الدينية المختلفة التي اشتهر بها خلال مشواره، إضافة إلى الأناشيد الدينية الخاصة بوالده والتي أعاد توزيعها من جديد ليتغنى بها بما يتوافق مع العصر الحالي.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بفئة واحدة للأعضاء وغير الأعضاء، حيث تبلغ قيمة التذكرة 67 جنيها، ويمكن حجز تذاكر الحفل من خلال شباك التذاكر الخاص بساقية الصاوي أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.

يذكر أن محمود التهامي "نقيب المنشدين"، قدم الكثير من الأعمال الناجحة في مجال الإنشاد الديني، وكان من أهمها أعمال والده الشيخ ياسين التهامي، التي أعاد توزيعها برؤية جديده تتماشى مع العصر الحالي، ومن أهم الإنشادات الخاصة به "قاضي الغرام، رسمتك حبيبي، يا رفاق الصبر".