تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 5 ديسمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تستكمل محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، بمجمع المحاكم بطره.

- تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، من خلال رابطة محرري الشؤون الأفريقية والعربية، ندوة لمناقشة مصير الدولة الفلسطينية في أعقاب القرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان، والدور العربي فى دعم الدولة الفلسطينية وذلك في السادسة مساء، بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

- ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة لتوعية طلبة المدارس تحت عنوان" الاستخدام الآمن للإنترنت"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.

- تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية، في الساعة السابعة مساء، يعقبها عرض الفيلم، ندوة نقدية يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش.

- تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان "طرق التربية الإيجابية" بالتعاون مع الصالون الفكرى، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ويديرها ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

- يستضيف مسرح السلام بقصر العيني العرض المسرحي "قواعد العشق الـ40" ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .

- يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "حريم النار"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة بالعتبة.

- ينظم قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية٬ التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، لقاء مفتوحا، حول تجربة الشاعرة أمينة عبدالله الإبداعية٬ وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بمقر القصر.

- ينظم قسم التصوير الإعلامى بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس معرض التصوير الإعلامى للفرقة الثالثة تحت عنوان "كوكب الجدعان" وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

- يستضيف منتدى بتانة الفكرى والأدبى والثقافى، الكاتب وأستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة الدكتور محمد عفيفى، لمناقشة كتابة (تاريخ آخر لمصر)، ويعقب المناقشة حفل توقيع للكتاب، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

- يستضيف مسرح دمنهور التابع لدار الأوبرا حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

- يحيي الموسيقار يحيى خليل حفلا موسيقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح سيد درويش التابع لدار أوبرا الإسكندرية.

- يستضيف معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة نجوم مصرية للموسيقى والغناء بقيادة مصطفى مهدى وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

- يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد، العرض المسرحى "ريا وسكينة " لفرقة فرسان الشرق للتراث وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

- يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا عرض "كارمن" والذي يقدمه فرقة فلامنكو دي مدريد من اسبانيا فى الساعة الثامنة مساء.

- تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك حفليين لمسرح الساقية للعرائس بعنوان "أم كلثوم تعود من جديد"، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً وحفلا آخر في الثامنة مساءً.

- يستضيف قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك حفلة بعنوان " حفلة 9" وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء .

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقى الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كاس مصر و تقام المباراة على ستاد السلام في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي المصرى وقنا ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كاس مصر و تقام المباراة على ستاد الجيش بالسويس في تمام الساعة الخامسة مساء .

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بيراميدز و النجوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كاس مصر و تقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.