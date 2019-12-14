زينة تطالب جمهورها بالدعاء لها: متحمسة لـ"الفلوس".. يا رب ننجح

أعربت الفنانة زينة، عن سعادتها البالغة، بُقرب موعد طرح فيلمها الجديد مع الفنان تامر حسني، والذي يحمل اسم "الفلوس"، والذي من المُقرر عرضه في دور العرض، اعتبارًا من يوم 25 ديسمبر الجاري، مُعلقة: "أنا متحمسة جدًا".

ونشرت "زينة" صورتها وهي تتصدر بوستر الفيلم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مُعلقة عليها: "يا رب بالنجاح ليا ولكل زمايلي في الفيلم، ادعوا لنا".

فيلم ‏‏"الفلوس"، من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.