"طعنة في القلب".. كتبت نهاية موظف على يد زوجته في مدينة 6 أكتوبر، ذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الزوجة قتلته بعد أن شاهدته يقوم بتسجيل فيديو لهما أثناء معاشرتها جنسيا، لتهديدها بفضحها في حالة طلب الطلاق أو الانفصال عنه، فتوجهت إلى مطبخ الشقة واستلت سكينا وقتلته بطعنة في القلب، أودت بحياته في الحال.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم محمد دواد رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من مستشفى أكتوبر العام بوصول موظف بمستشفى المنيل (31 سنة) مقيم الحي السادس عمارات، بمدينة 6 أكتوبر مصاب بجرح طعني بالصدر، بالانتقال والفحص تبين قيام زوجته 30 سنة بطعنه، بسبب وجود خلافات دائمة بينهما وتعديه عليها بالضرب وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة إلا أنها علمت مؤخرا قيامه بتصويرها خلال جماعهما لتهديدها في حالة طلب الطلاق مرة أخرى.. الأمر الذي أثار حفيظتها وتوجهت إلى مطبخ الشقة أحضرت سكينا وسددت له طعنة في القلب أودت بحياته في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث ولاتزال التحقيقات مستمرة.