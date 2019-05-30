«دبحته وهو نايم».. هكذا اعترفت المتهمة «أ. ش»، ربة منزل، بقتل زوجها طعناً داخل مسكنهما فى شبين القناطر بالقليوبية، فى شهر العسل، بعد مشادة بينهما، فجر أمس، اعترفت له خلالها بأنها تزوجته على غير رغبتها.

وكان بلاغ ورد لمركز شبين القناطر يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين بدائرة المركز، وبها عدة طعنات، وتبين من الفحص أن الجثة لـ«م. س»، 30 سنة، يعمل نجاراً، ويقيم بذات المنطقة، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه، 23 سنة.

التحقيقات: المتهمة طعنت الضحية أثناء نومه واستعانت بابنة خالتها للتخلص من الجثة

وتمكنت القوات من ضبط المتهمة، التى اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت أنها تزوجت من المجنى عليه منذ شهر على غير رغبتها، وصارحته فى يوم وقوع الجريمة، بعد حدوث مشادات بينهما، بأنها تزوجته رغماً عنها، وبعد استغراقه فى النوم أحضرت سكيناً من المطبخ وطعنته به، واستعانت بابنة خالتها «ص. خ»، 16 سنة، طالبة مقيمة بدائرة مركز «الخانكة»، وقامتا معاً بحمل جثة الزوج وإلقائها فى المكان الذى تم العثور عليها فيه، وأضافت أنهما تخلصتا من الأداة المستخدمة فى الجريمة وحافظة نقود المجنى عليه، وتم ضبط الطالبة، التى أيدت اعترافات ابنة خالتها.