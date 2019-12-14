مواجهة شرسة جمعت بين شاب يدعى فهد قناوي محمد الجندي، بجوار منطقة منزله في جبل أبو مناع شرق بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وذئب بري، انتهت بمقتل الحيوان المفترس باستخدام النبوت.

يقول فهد لـ"الوطن": "هاجم ذئب مفترس صباح أمس الجمعة أحد الكلاب وقطع عضوا من أعضائه، وقمت بمطاردته وهرب إلى الجبل، وظل الكلب المجروح ينزف في الدماء حتى وفاته ولم أتمكن من إنقاذه لعدم وجود وحدة بيطرية قريبة لعلاجه".

وتابع فهد الذي يبلغ من العمر 20 عامًا: "هذا الهجوم ليس الأول فالذئاب تقتل مواشينا وأغنامنا وكل ما تقابله، وبعد هذا الهجوم على الكلاب الذي يعد تطورًا جديدًا للذئاب لأن في اعتقادنا أنها تخاف من الكلاب، نبهت على الأهلي الذين يقطنون في ذات المنطقة، ألا يسير أي شخص كبير وصغير دون آلة حادة أو نبوت في يده خشية هجوم هذا الذئب مرة أخرى أو يجلب قطيعا معه من الجبل".

وأضاف: "وبالفعل ما توقعته حدث، وبعد ساعات من الهجوم الأول، فوجئت بقدوم الذئب على مسافة كبيرة يهرول نحوي، فأمسكت بالنبوت وضربته ضربة على رأسه جعلته يتأرجح ويسلك أحد دروب الجبل، طاردته حتى وقف أمامي وانقض علي ولم يتمكن مني وواجهته بالضربة الثانية والثالثة على رأسه، حتى وقع على أرضية الجبل".

وكشف فهد أن صيد الذئاب ليس بغريب على أهل قريته، فوالده "قناوي الجندي" كان يطلق عليه "صائد الذئاب" في الصعيد لقيامه بصيد أكثر من 30 ذئبًا قبل وفاته منذ عدة أعوام، موضحًا أنه تدرب على كيفية مواجهة الذئاب والنيل منها وعدد كبير من الشباب من أهالي القرية.