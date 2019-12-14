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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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مشاركون في منتدى الشباب: منارة سنوية للأفكار البناءة ونافذة للإبداع

مشاركون في منتدى الشباب: منارة سنوية للأفكار البناءة ونافذة للإبداع

اهتمام إعلامي دولي بمنتدى شباب العالم: فرصة ذهبية للحوار

اهتمام إعلامي دولي بمنتدى شباب العالم: فرصة ذهبية للحوار

بتكلفة مليون جنيه.. الانتهاء من تطوير سكن أطباء مستشفى الفرافرة المركزي

بتكلفة مليون جنيه.. الانتهاء من تطوير سكن أطباء مستشفى الفرافرة المركزي

وزير النقل في جولة بميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات

وزير النقل في جولة بميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في برنامج قادة التعليم العالي بالغردقة 

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في برنامج قادة التعليم العالي بالغردقة 

"ساويرس الثقافية" تحجب جائزة أفضل سيناريو للكتاب المحترفين 2020

"ساويرس الثقافية" تحجب جائزة أفضل سيناريو للكتاب المحترفين 2020

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بعد نشر "الوطن" لقصته.. محمد يحضر "شباب العالم" ويتمنى تصوير الرئيس

بعد نشر "الوطن" لقصته.. محمد يحضر "شباب العالم" ويتمنى تصوير الرئيس

3 درجات انخفاض عن المعدل الطبيعي.. مصر تعيش "خريف بارد" حتى الثلاثاء

3 درجات انخفاض عن المعدل الطبيعي.. مصر تعيش "خريف بارد" حتى الثلاثاء

القصة الكاملة.. كواليس أزمة كهربا مع الزمالك حتى الانتقال للأهلى

القصة الكاملة.. كواليس أزمة كهربا مع الزمالك حتى الانتقال للأهلى

تعليم أبناء دور الأيتام.. الهروب من "وصمة الملاجئ"

تعليم أبناء دور الأيتام.. الهروب من "وصمة الملاجئ"

رعدية تصل للسيول.. أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

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مجسم رأس في الواجهة.. متحف الحضارات السبع يزين قاعة مؤتمرات شرم الشيخ

مجسم رأس في الواجهة.. متحف الحضارات السبع يزين قاعة مؤتمرات شرم الشيخ

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