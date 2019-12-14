تقام صلاة الجنازة على المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، بمسجد الجلاء بالقاهرة بعد صلاة الظهر، ثم يشيع الجثمان لمدافن العائلة بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يُقام العزاء الثلاثاء في مسجد المشير طنطاوي بالقاعة الكبرى.