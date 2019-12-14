يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، باليوم العالمي للغة العربية، من خلال ندوة يقيمها المركز بعنوان "دور الترجمة في تطور اللغة العربية"، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر، بقاعة طه حسين، بمقر المركز القومي للترجمة.

يشارك في الندوة كل من الدكتور خيري دومة، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، والدكتورة منى طلبة، أستاذ الأدب المقارن بجامعة عين شمس، والمترجم أحمد زكي، والمترجم عزت عامر، ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي للغة العربية هو يوم مخصص للاحتفال باللغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها رقم 3190، الصادر في ديسمبر عام 1973، والذي أدخل بموجبه اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.