بحثت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مع مسئولي وزارة التربية والتعليم سر تأخر عدداً من المدارس للتقدم للحصول على الاعتماد.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابع لرئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة حريصة على العمل الدائم والمشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030، وهو اعتماد 20% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي في 2020، والوصول إلى اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي 2030.

وأضافت "يوهانسن"، خلال اللقاء، أن 400 مؤسسة تعليمية قبل جامعية فقط تقدمت للاعتماد مع اقتراب انتهاء الترم الأول للعام الدراسي الحالي، من أصل 1500 مدرسة تتضمنهم خطة الوزارة للاعتماد خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن النسبة الحالية المعتمدة من "جودة التعليم والاعتماد" 11% فقط، مؤكدة ضرورة تضافر جهود الهيئة مع وزارة التعليم للوصول للمستهدف البالغ 20%، بما يستلزم مضاعفة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد.

وأكدت "عيد" أن الهيئة ووزارة التربية والتعليم شركاء في تحقيق الأهداف القومية للدولة وتحقيق رؤية 2030، لافتة أهمية دراسة أسباب قلة الأعداد المتقدمة للوصول إلى حل للمشكلات التى تقف حائلا دون تحقيق الهدف.

وأوضحت بأن الهيئة أجرت عدة جولات خلال الفصل الدراسي الحالي بمحافظات شمال سيناء والغربية والقليوبية والجيزة والقاهرة، وتعد الآن لجولة خلال الشهر المقبل بمحافظات الصعيد للوقوف على مشكلات المؤسسات للتقدم للاعتماد ورصد مشكلات التعليم في مصر وتشجيع المؤسسات للتقدم للاعتماد وتحفيزهم وأضافت عيد أن ما رأيناه من جودة الأداء بمحافظة شمال سيناء كان مشرفا نظرا لظروف هذه المحافظة الخاصة إلا أنها نموذج يحتذى به في باقي المحافظات.