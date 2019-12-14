عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة؛ لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والحملة الدعائية العالمية التي يجرى إعدادها؛ لإطلاقها للترويج داخليا وخارجيا لهذا الحدث العالمي الضخم.

جاء ذلك على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وعرض وزير الآثار الموقف التنفيذي الحالي للمتحف المصري الكبير، وموقف التحهيز لحفل الافتتاح، مشيرا إلى أن أعمال تجهيز المتحف تحدث طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

وبشأن الحملة الدعائية العالمية التي يجرى الإعداد لها، بناء على توجيه رئيس الوزراء لإطلاقها للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتهيئة الرأي العام داخليا وخارجيا لهذا الحدث العالمي الضخم، أوضحت وزيرة السياحة أن ما يُميز المتحف المصري الكبير عن غيره من المتاحف هو موقعه على بعد 100 خطوة من أهرامات الجيزة واحتوائه على أكبر مجموعة من الآثار في الكوكب، يحكي كل منها حكاية أثرية مشوقة مختلفة من مختلف الحضارات المصرية وتلبي تطلع السائحين وشغفهم تجاه الآثار؛ ليكون المتحف المصري الكبير مُشوقا لهم ومنافسا للمنصات الإعلامية المختلفة في ضوء التطور التكنولوجي المتواصل.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه جرى إعداد فيلم ترويجي للمتحف المصري الكبير سيعرض على محطة CNN، مضيفة أنه يجرى حاليا اختيار شخصية عالمية تكون الراوي في هذا الفيلم.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي يساهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم، ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانة مصر، وما تملكه من آثار متنوعة.