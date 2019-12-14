"سامحيني.. أنا بحبك يا آية.. وإنتي الوحيدة اللي حبتها طول عمري.. عايزك تسامحيني إنتي وأبويا وأمي".. آخر كلمات كتبها الصبي الذي لم يتجاوز الـ17 عاما قبل انتحاره شنقا بحبل غسيل داخل منزله بمنطقة أبو النمرس.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المنتحر يدعى "حسن.م" 17 عاما، وأنه تخلص من حياته شنقا بعد فشله في الارتباط بابنة خاله فقرر شنق نفسه والتخلص من حياته وقام بعمل مشنقة لنفسه بحبل غسيل وقتل نفسه.

وأمر اللواء سامح الحميلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وعلى بعد أمتار من واقعة انتحار حسن، تلقى العميد طارق عبدالمجيد، مأمور أبو النمرس، إخطارا من عامل يفيد بالعثور على جثة ابنه مشنوقا داخل غرفته، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف العقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث أبو النمرس، وتبين أن الشاب يدعى إسلام، 20 عاما، وأنه تخلص من حياته شنقا بسبب معاملة والده السيئة وحبسه في المنزل لمدة أسبوع بسبب مشاكله مع الجيران، فشنق نفسه بالبنطلون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.