قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفتح المجال أمام تولي الشباب المواقع القيادية وخلق كوادر جديدة، سيفتح للشباب مجالات في المستقبل القريب لأن يكونوا رؤساء مدن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، مع أعضاء الفريق المعاون، وعددهم 18 عضوا، لاستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن تمكين الشباب هو السياسة التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقق استراتيجية الدولة بتكوين كوادر شبابية جديدة تقود العمل العام.

وطلب "مختار"، من الفريق المعاون، العمل على عدد من الملفات الهامة تشمل ملف التقنين والتصالح بما يعظم موارد الدولة، وكذلك ملف منظومة النظافة وكيفية تطويرها والارتقاء بها.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة العمل على تعظيم موارد المراكز والمدن والأحياء بأساليب مبتكرة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين ويحافظ على المال العام.

ووجه الدكتور أيمن مختار، أعضاء الفريق المعاون، بتقسيم العمل ليتولى كل عضو عددا من المراكز والمديريات، ومتابعة الأداء فيها والتعاون والتنسيق مع أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين في كل جهة.