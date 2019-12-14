أشاد الفنان صلاح عبدالله، بأداء محمد صلاح، نجم نادي "ليفربول" في المباراة التي خاضها قبل قليل، أمام فريق "واتفورد".

ونشر "عبدالله" صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحد أعماله الفنية، مع تعديلها بواسطة "فوتوشوب"، على صورة محمد صلاح، مُعلقًا عليها: "الأهداف السهلة دي بتاعة العيال التوتو.. إحنا بنجيب الصعب وكمان بالكعب".

وكان فريق ليفربول، حقق انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه واتفورد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح النجم الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول هدف التقدم، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، من هجمة مرتدة مثالية، ختمها صلاح بتسديدة رائعة بقدمه اليمني، لم يستطع حارس واتفورد سوى مشاهدتها وهي تسكن شباكه.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وضع صلاح بصمته الخاصة في المباراة من جديد، بالهدف الثاني في الدقيقة 90 من زمن المباراة، ليؤكد فوز ليفربول وحصد الثلاث نقاط لصالح الريدز.