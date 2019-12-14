التقى علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وأكّد عبدالعال، تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، مشددًا على دعم ومساندة مجلس النواب المصرى للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب.

رئيس النواب الليبي: نقدر وقوف مصر مع شعبنا لمواجهة هيمنة دول طامعة

بدوره، أعرب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي وقواته المسلحة.

وتابع: "نقدر وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية وميلشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة.

وأكّد رئيس مجلس النواب الليبي مدى ثقتة في مصر قيادة وشعبًا، معربًا عن تطلعه لأنَّ تسخر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الإخوانية المدعومة بالميليشيات الإرهابية.