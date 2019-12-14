جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بأسيوط 

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمراحلها الثلاثة ابتدائية والاعدادية وثانوية عام وفني والشهادة الاعدادية، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول في 2 يناير القادم.

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