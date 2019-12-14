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نيازك وشلالات دموية.. أغرب الحقائق عن القطب الجنوبي

نيازك وشلالات دموية.. أغرب الحقائق عن القطب الجنوبي

محاكاة وتواصل وخبرات.. رؤساء الجامعات ينقلون للطلاب أهداف منتدى الشباب

محاكاة وتواصل وخبرات.. رؤساء الجامعات ينقلون للطلاب أهداف منتدى الشباب

بيومي فؤاد يتصدر الأفيش الرسمي لفيلم "شاومينج"

بيومي فؤاد يتصدر الأفيش الرسمي لفيلم "شاومينج"

الطفلة ضحية التعذيب في كفر الشيخ: "جيهان كانت بتكويني بالسكينة"

الطفلة ضحية التعذيب في كفر الشيخ: "جيهان كانت بتكويني بالسكينة"

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بأسيوط 

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بأسيوط 

إحالة طعن موظفين بـ"التعليم" على قرار فصلهم لتعاطيهم مخدرات للمفوضين

إحالة طعن موظفين بـ"التعليم" على قرار فصلهم لتعاطيهم مخدرات للمفوضين

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