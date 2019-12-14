بيومي فؤاد يتصدر الأفيش الرسمي لفيلم "شاومينج"

طرح أيمن يوسف، مالك شركة "جذور للإنتاج الفني"، والمُنتجة لـ"شاومينج"، الأفيش الرسمي للفيلم، إذ تصدر الفنان بيومي فؤاد، البوستر.

وأعلن أيمن يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، عن طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث لم يُعلن الموعد النهائي بعد.

وتدور أحداث الفيلم، حول أزمة "شاومينج"، والخاصة بتدشين مجهولين لبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسم "شاومينج".

ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين والمواهب الشابة، منهم حامد الشراب، وسارة درزاوي، وأحمد سلطان، وتونى ماهر، وميدو عادل، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري، وضيوف الشرف صلاح عبدالله ونشوى مصطفى، وهو من تأليف أشرف حسني، وإخراج شادي أبو شادي.