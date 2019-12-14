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عاجل.. السيسي يستقبل القادة المشاركين في منتدى شباب العالم
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انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي وقرينته
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قبل افتتاحه.. شخصيات برزت في منتدى شباب العالم 2017 و2018
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