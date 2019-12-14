تشهد مدينة السلوم الحدودية غرب مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار غزيرة.

كما تشهد مرسى مطروح، نشاطا للرياح يصاحبها بعض الأتربة في القرى والنجوع التابعة لها مع انخفاض في درجات الحرارة.