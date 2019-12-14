أشاد الدكتور هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي، بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة 14 حتى 17 ديسمبر، مشيرا إلى أن المنتدى فرصة لاختلاط الحضارات والثقافات وابتكار أفكار جديدة في كل المجالات تستفيد منها الدولة بعد تطبيقها.

وقال عازر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم - إن كل الموضوعات المطروحة بالمنتدى - من بينها الأمن الغذائي والمرأة والبيئة والتعليم الفني وتوزيع الطاقة في البحر المتوسط - "ممتازة"، وهي موضوعات ستخرج توصيات يمكن البناء عليها.

وقال عازر إن التعليم الفني والتدريب المهني مهم جدا ويجب أن يكون الاهتمام به وفقا لخطة واضحة لكي تتم الاستفادة به كما يحدث في الاقتصاديات العالمية، مضيفا: "إننا بحاجة إلى تشجيع الشباب للدخول في مجالات التعليم الفني المختلفة، لأنه كان السبب في قوة اقتصاديات كبرى مثل ألمانيا، كما أن مصر بدأت خطوات في هذا المجال، ويجب على الدولة أن تستكمل ما بدأته في التعليم الفني".

ووجَّه عازر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجية، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو التعليم الفني أو التعليم المزدوج.

وينطلق منتدى شباب العالم، بعد قليل، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لا سيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.