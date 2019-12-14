أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن وسائل الإعلام الدولي في مجملها واصلت تغطية فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثالثة، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بدء من اليوم السبت، وتستمر على مدار أربعة أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت في بيان، أنه في إطار متابعتها المستمرة لتغطية وسائل الإعلام الدولية، رصدت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة من المؤشرات حول مجمل هذه التغطية، حيث ركز الإعلام العربي على عدة نقاط أهمها:

- المشاركة الواسعة في المنتدى، حيث يشارك نحو 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم، لمناقشة مجموعة متنوعة من قضايا العصر في 24 جلسة، و14 ورشة عمل، تعقد في 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي. - ينقل المشاركون في المنتدى رسالة مصر إلى العالم، بأن الحوار هو السبيل الوحيد للتنمية، بعيداً عن الصراعات والحروب. - جاء انعقاد المنتدى في مدينة شرم الشيخ، لاختيارها عالميا منذ سنوات "مدينة للسلام"، حتى يرى الشباب من مختلف دول العالم هذا المكان الفريد من نوعه الذي تحول إلى مدينة للسلام.

في حين ركز الإعلام الغربي على القضايا التي سيناقشها المنتدى، ومن بينها الثورة التكنولوجية، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل، وتمكين المرأة.

انطلق منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.