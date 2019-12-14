وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، وزارة المالية، بضرورة ضبط الإنفاق الحكومى والعمل على تحقيق فائض أولى وزيادة الاستثمارات الحكومية.

وقال «مدبولى»، فى تصريحات عقب لقائه فى شرم الشيخ اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونائبيه، لمراجعة موقف الموازنة، إن موازنة العام المالى المقبل تركز على «الإصلاح الهيكلى» فى عدة مجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

"مدبولي": زيادة استثمارات الإسكان الاجتماعي والصحة والتعليم.. والتوسع فى الدعم النقدي لـ"الأولى بالرعاية"

وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة ستشهد التركيز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأوضح أنه سيجرى تنفيذ برامج فعالة فى قطاعى الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة للاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع فى برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل.

وقال «معيط»، فى تصريحات عقب الاجتماع، إن نجاح الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى حقق نتائج إيجابية تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من ١٦٫٥٪ فى ٢٠١٤ إلى ٨٫٢٪ فى ٢٠١٩، وتحقق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى فى ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى ٨٫٤٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣٫٣٪ إلى ٧٫٥٪، ومعدل التضخم من ٣٦٪ إلى ٣٫٤٪، وارتفع معدل النمو من ٤٫٤٪ إلى ٥٫٦٪ ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حالياً. وأضاف وزير المالية أن الموازنة المقبلة ستُركز على تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات، وتابع قائلاً إن الدولة تستهدف معدل نمو 6.4%، وخفض العجز الكلى لـ6.2%، وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لـ80%، واستكمال إجراءات الضبط المالى بما يُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد.

وعن «الإصلاحات الهيكلية» فى العام الجديد، قال الوزير إنها «إصلاحات عميقة»، وستُسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، ولفت إلى التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب ١٠ ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات.

وفى اجتماع لمتابعة تطورات التجهيز لافتتاح «المتحف الكبير»، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إنه يتم الإعداد لفيلم ترويجى للمتحف، لعرضه على قناة «سى إن إن»، مضيفة أنه يتم حالياً اختيار شخصية عالمية تؤدى دور الراوى فى الفيلم.