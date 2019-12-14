قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لي يونج، أمام منتدى شباب العالم: "من عظيم الشرف أن أكون معكم اليوم، في منتدى شباب العالم، وأعرب عن تحيتي للحكومة المصرية، لأن لديها هذه الرؤية الهامة وهذا العمل الهام، والآن نصف سكان العالم هم دون الثلاثين عاما، فالاهتمام بالشباب أمر ضروري وحتمي".

وأضاف خلال كلمته في الجسلة الافتتاحية، لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ: "نتطلع لتنمية شاملة ومستدامة، استراتيجياتنا للشباب تعكس هذا الأمر، ونحاول دمج الشباب وتنميته وزيادة معدلات التشغيل".

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"

في 17 نوفمبر عام 1966، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (2152)، بموجبه أنشئت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لكي تضطلع بدور الرابط المركزي للأنشطة الصناعية داخل منظومة الأمم المتحدة، ولدعم التنمية الصناعية والتعاون على نطاق دولي وإقليمي، ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في فيينا عاصمة النمسا.

الهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي، لخلق فرص عمل للحد من الفقر في العالم، والعولمة الشاملة، والاستدامة البيئية.

وتهدف "يونيدو" إلى علاج الأسباب الجذرية للفقر وشحذ كامل إمكانيات قطاع الصناعة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وفي سبيل تحقيق المتطلبات الرئيسية لهذه الاستراتيجية، تعتمد "يونيدو" على أربع فئات من الخدمات هي، التعاون الفني، وخدمات الاستشارات التحليلية والبحثية والسياسية، وتحديد المعايير والالتزام بها، وعقد الاجتماعات لتبادل المعرفة والتعارف والتعاون الصناعي.

وتركز منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عملها ومشاريعها على ثلاث أولويات هي:

الحد من الفقر عبر المشاريع الإنتاجية: حيث تعمل على مساعدة الفقراء وتأهيلهم لكسب أرزاقهم عبر مشاريع إنتاجية تدر عليهم دخلًا، كما تقدم المشورة في مجال السياسة الصناعية وتنمية الأعمال وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساعدة في نقل التكنولوجيا، وتوفير الطاقة للأغراض الإنتاجية في القرى والأرياف. تعزيز القدرات التجارية بمساعدة البلدان النامية في الاستفادة من الفرص التجارية التي تقدمها الأسواق العالمية، عبر تعزيز قدراتها على الولوج إلى هذه الأسواق، وتوفر لهم المشورة والمساعدة التقنية لتأهيل هذه البلدان، لرفع القدرة التنافسية لمنتجاتها وقابليتها للتصدير، وجعلها ملائمة للمعايير التجارية والتقنية والصحية المعمول بها دوليا. تدعم المنظمة تبني أنماط إنتاج، واستهلاك مستدامة في البلدان النامية، بتوفير خدمات تهدف لتحسين الاستخدام الرشيد للطاقة في قطاع الصناعة مثلًا، وتعمل على مساعدة البلدان النامية في تحقيق أهدافها الاقتصادية دون إغفال الأهداف البيئية.

ويتركز نشاط "يونيدو" إلى حد كبير في البلدان النامية، مع الحكومات ورابطات الأعمال التجارية، والشركات الفردية المنظمة "الوحدات الخدمية" والصناعية والحكم والإحصاء، ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والقدرة التنافسية الصناعية والتجارة والقطاع الخاص للتنمية، والصناعات الزراعية، الطاقة المتجددة وتغير المناخ، وبروتوكول مونتريال، والإدارة البيئية.