قال مانوت شول، والد الطفل جون ضحية التنمر، إن جلوس نجله بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي في لفتة إنسانية خلال انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ هو أمر يدعو إلى الفخر.

وشكر "شول" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على فضائية "الحدث اليوم"، الرئيس السيسي لجبره بخاطر نجله وإجلاسه بجانبه بالمسرح أمس، "ربنا يبارك في جمهورية مصر العربية"، موضحا أن الشعب المصري دائما ما يكون في الخير والعمار والعطاء.

وأكد أن شعوره الداخلي بعد رؤيته لابنه هو فرحة كبيرة لرؤيته في تلك المكانه: "بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وربنا يديله طول العمر والشعب هيكون وراه دائما وربنا اختاره وهيخلي مصر دولة كبيرة".

وانطلق منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.