الأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة إلى شباب العالم في منتدى شرم الشيخ

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسالة لشباب العالم، عبر مقطع فيديو مسجل، عُرض في فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

وقال جوتيريش، إن الشباب يقود عملية التطور على مستوى العالم أجمع، موضحًا أن كثير منهم تواجههم عقبات تحول بينهم وبين إدراك كامل إمكاناتهم.

وأكد أن هذا الأمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تقر من خلال خطة 2030 للشباب، بأنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المشاركة الفعالة للشباب.

وأضاف: "ندعم الشباب للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، التصدي للنزاع المسلح والقضاء على الفساد، مجابهة الكراهية ودعم حقوق الإنسان، وكذلك أطالبهم بأن يستمروا في تصدرهم لممارسة الضغط اللازم لتناول الحالة الطارئة للتغير المناخي".

وأردف أن الأمم المتحدة ستحتفل العام المقبل بعيدها الخامس والسبعين، ولتخليد تلك المناسبة فإن الأمم المتحدة ستفتح حوارًا عالميًا، حيث أنها في حاجة إلى أفكار الشباب.

وأتم: "أرجو أن تنضموا إلى الحوار وأن تساندونا في بناء عالم أفضل للجميع، شكرًا لكم".

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثون، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.