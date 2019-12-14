شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا غنائيا واستعراضيا، خلال افتتاح منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ.

وبدأ العرض بأغنية جاءت كلماتها: "مش فارقه اسمك ولا لونك أنت مين أو جيت منين، ليك شكل عني بيختلف، ليك دين وليا برضو دين، نقدر نعيش مع بعض رغم الاختلاف ودي حقيقة مؤكدة".

وبدأت فقرة استعراضية بفرقة ترتدي زيا فرعونيا، تبعها فرقة ترتدي زيا يونانيا، ثم فقرة لمغنية محجبة ومغنٍ يغني عن الحضارة الإسلامية والمسيحية، وفرقة صوفية ترقص رقصة السما، ثم أغنية بالإنجليزية، وأغنية أخرى لمغنية إفريقية.

ويشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.