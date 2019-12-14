"في العالم النهاردة، 28 مسلة فرعونية أصلية، جزء منها موجود في مصر، والباقي موجود في أكبر عواصم العالم وأشهر ميادينها".. كلماتٌ بدأ بها النجم أحمد حلمي، تعليقه الصوتي على فيلم "المسلة" في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تحدث عن "المسلة المصرية"، التي ترتفع في كثير من بقاع العالم، من لندن إلى روما، ومن باريس إلى واشنطن.

لم يكتف "حلمي" بظهور صوته في الفيلم الرسمي لحفل افتتاح المنتدى، حيث ظهر بعدها بقليل متحدثًا على المسرح، ومقدمًا للفقرة الغنائي للحفل، والتي بدأها بخفة ظله المعهودة ومداعبته للجماهير بجملة "أعرفكم بنفسي" التي اشتهر بها في فيلمه "إكس لارج"، مؤكدًا بعدها على أنه رغم اختلاف البشر، إلا أنهم مجتمعون على الإنسانية.

حضور أحمد حلمي، اليوم، لم يكن الأول في المؤتمرات الرئاسية، حيث قام بالأداء الصوتي لفيلم "أهل العلم" الذي عُرض خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس للشباب، في يوليو 2018، بجامعة القاهرة.

أحمد حلمي في منتديات ومؤتمرات الشباب

"قبل ما نتكلم في اللي جاي، لازم الأول نقرأ التاريخ، عشان التاريخ هو أكبر معلم، وهو اللي عنده روشتة العلاج"، بصوتٌ هادئٌ دافئٌ ورصين، قال "حلمي" تلك الكلمات في بداية فيلم "أهل العلم"، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرض بنبرته المميزة، رموزا عظيمة في تاريخ مصر الحديث، الذين نهلوا من منبع العلم على أرض مصر، وداخل جامعة القاهرة.

وسلط الفيلم الضوء على "سميرة موسى" التي رفضت الحياة في أمريكا، وعادت لمصر من أجل إفادة بلدها، والعالم الكبير مصطفى مشرفة، ولطفية النادي، أول كابتن طيار في مصر، وهدى شعراوي، قائدة أول مظاهرة نسائية في تاريخ مصر، ونبوية موسى، أول فتاة تحصل على "البكالوريا"، واختتم الفيلم بقوله "شباب مصر من 100 عام صدقوا الحلم المصري، والنهاردة مصر عندها نفس الحلم، مش ناقص غير إن شبابها يصدقوه، ولما يصدقوه هيحققوه".

وفي منتدى شباب العالم الأول، الذي أُقيم في شرم الشيخ خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر2017، حضر "حلمي" إحدى جلسات المنتدى بعنوان "دور السينما في التصدي للإرهاب"، مع عدد من نجوم الفن.

وقال أحمد حلمي، خلال الجلسة التي عُقدت في خامس أيام المنتدى: "أعتقد أننا لم نصل لمناقشة قضية الإرهاب في أفلامنا بالشكل الذي يجب أن يكون"، مضيفًا أن الافلام التي تكشف الجانب السيء في المجتمع، تعود إلى نية صناعها، لأن هناك أفلام تتحدث عن عيوب المجتمع بنية فاسدة، وأن المحتوى الذي يقدم للأطفال في غاية الخطورة، ويجب على من يقدمه أن يكون على درايه كاملة به، وأن يلجأ للاستشارة من غيره.

وفي اليوم الأخير للمنتدى، ظهر "حلمي" في الفيلم الذي عُرض بالحفل الختامي، ليعبر عن فخره بالمشاركة في المؤتمر الذي حضره شباب من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الجنسيات، حيث قال: "حاجة مشرفة جدا، وأنا فخور بالمشاركة فيها".