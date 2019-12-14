قال المهندس سراج الدين سعد مستشار وزيرة السياحة للمتابعة ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن الهيئة حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2019-2020 بلغت نحو 580 مليون جنيه، موضحا أن تلك الإيرادات ناتجة عن التزامات مالية مستحقة للهيئة على شركات التنمية والاستثمارالسياحي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الهيئة حققت خلال العام المالي الماضي 2018/2019 مليارا و72 مليون جنيه مقابل 785 مليون جنيه في العام المالي الذي سبقه بزيادة تقدر بنحو 41%.

وأشار سعد الدين إلى أنه تم خلال العام المالي الماضي إضافة نحو 2000 غرفة فندقية و5800 وحدة إقامة "إسكان سياحي" تصل تكلفتها لنحو 3 مليارات جنيه طبقا للحد الأدنى للتقدير، بينما ترتفع القيمة السوقية لهذه الاستثمارات بنسبة كبيرة.

وقال إن هناك تحركا إيجابيا نحو السداد من قبل المستثمرين نظرا لما تشهده حركة السياحة من تنامي وازدهار، وفي إطار التحريك الالتزامي مقابل الإجراء من قبل هيئة التنمية السياحية.

وأشار إلى أن المهلة التي منحتها الهيئة لعدد من المشروعات السياحية التي لم تكتمل إلى الآن تنتهي في مارس 2020، لافتا إلى أن هناك زيادة في معدلات التنفيذ بهذه المشروعات التزاما من أصحابها بالمهلة المحددة.