شددت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، والخبيرة الاقتصادية، على ضرورة الاهتمام بالاستثمار العقاري، حيث تقوم كافة دول العالم بالاهتمام بمثل هذه من الاستثمارات كونها ينعش 75% من اقتصاد الدول.

وأضافت "فهمي"، خلال حوارها في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أنه في كل دول العالم يتم بيع الوحدات السكنية بالتقسيط وليس بالدفع الفوري، "مفيش بلد في الدنيا تبيع العقار نقدا أو على فترات قليلة، حتى في أكبر دول اقتصاديات بالعلم، في الولايات المتحدة مش ممكن تشتري بيت تقسيط أقل من 25 سنة".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدول التي تقوم بتقديم الوحدات العقارية لمواطنيها على أقساط تلتزم توافر معيارين رئيسيين هما أن يكون هناك مصدر دخل للشخص الذي يقوم بشراء الوحدة السكنية، ويكون دخله مستقرا، وأن يكون البنك الذي يمول ذلك لديه أموال فائضة يستطيع من خلالها انتظار أموال الوحدة لمدة 25 سنة.