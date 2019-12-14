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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالأقصر

إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالأقصر

"أولاد البلد" عرض بمسرح محافظة المنيا عن الهجرة غير الشرعية

"أولاد البلد" عرض بمسرح محافظة المنيا عن الهجرة غير الشرعية

بسعر مدعم.. فتح منافذ غذائية لبيع منتجات الزراعة بمدن كفر الشيخ

بسعر مدعم.. فتح منافذ غذائية لبيع منتجات الزراعة بمدن كفر الشيخ

تعليم مطروح: خطة لميكنة المدرسة النووية.. و3 طلاب ببعثة تدريبية بروسيا

تعليم مطروح: خطة لميكنة المدرسة النووية.. و3 طلاب ببعثة تدريبية بروسيا

حظك اليوم الأحد 15-12-2019 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 15-12-2019 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

نائب محافظ السويس يتابع استعدادات ماراثون "زايد الخيري"

نائب محافظ السويس يتابع استعدادات ماراثون "زايد الخيري"

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مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

توقعات طقس الـ72 ساعة.. برودة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 11

توقعات طقس الـ72 ساعة.. برودة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 11

فعاليات جديدة وتطبيق لمقترحات الرئيس.. منتدى الشباب تطور لا يتوقف

فعاليات جديدة وتطبيق لمقترحات الرئيس.. منتدى الشباب تطور لا يتوقف

أولهم "اليزل" وآخرهم "بدوي".. وفاة 12 من نواب البرلمان في 3 سنوات

أولهم "اليزل" وآخرهم "بدوي".. وفاة 12 من نواب البرلمان في 3 سنوات

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