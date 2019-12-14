تصادم، منذ قليل، أتوبيس رحلات بتروسيكل على طريق ترعة الطوايع بمركز إسنا، جنوب الأقصر، ما أسفر الحادث عن انقلاب الأتوبيس بالترعة، وإصابة سائق التروسيكل بكدمات نُقل على إثرها لمستشفى إسنا المركزي الجديد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس خالي من الركاب رحلات بترعة الطوايع بإسنا إثر محاولة سائقه تفادي الاصطدام مع تروسيكل مقابل لكن لم تنجح مساعيه.

وانتقل على الفور رئيس وحدة مرور إسنا ومركز الشرطة وسيارة إسعاف، ورئيس مجلس المدينة، المهندس محمد السيد سليمان، لمكان الحادث، والذي كلف المهندسة صباح منصور، نائب رئيس المركز، لمتابعة الحدث ورفع الأتوبيس من الترعة.

جرى نقل السائقين لمستشفى إسنا المركزي الجديد، لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.