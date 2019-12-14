كلف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، بتوفير طبيب مرافق لحالة الطفل يوسف، وسيارة إسعاف مجهزة لانتقاله لمستشفى أسيوط الجامعي، فجر الأحد، للبدء في علاجه.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، في تصريح لـ"الوطن"، أن رئيس قسم الأطفال بمستشفى سفاجا المركزي سيرافق الطفل للسفر إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وذلك لبدء رحلة علاجه، وذلك بناء على توجيهات محافظ البحرالأحمر.

وأكد مرعي أن المحافظ كان يتابع بنفسه منذ اللحظات الأولى الحالة الصحية للطفل للاطمئنان على صحته وتذليل أي عقبات، وطلب تقرير طبي حول حالته والتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لبدء رحلة علاج يوسف.

ونشرت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية، بيان استجاب محافظ البحرالأحمر، لنداء أحد المواطنين من أبناء مدينة سفاجا، بتيسير الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ وعلاج نجله، الذي يعاني من انسداد في القلب، موجها المحافظ بتوفير العلاج اللازم له، والتنسيق مع مستشفى أسيوط الجامعي لاستقبال الحالة.

كان أحمد ربيع، والد الطفل يوسف، قال إنه تلقى اليوم، اتصالا من عمليات رئاسة مجلس مجلس الوزراء لنقل نجله المصاب بانسداد بالقلب، لإجراء جراحة عاجلة له، والانتقال في الخامسة فجرا، غدا الأحد، إلى بمستشفى أسيوط.

كانت "الوطن" نشرت أول أمس نداء المواطن أحمد ربيع، المقيم بمدينة سفاجا بالبحرالأحمر، بأن حالة الطفل "يوسف"، البالغ من العمر شهرين، ومصاب بعيب خلقي بالقلب، ومطلوب تدخل جراحي عاجل، وصدر قرار مجلس الوزراء السالف بنقله لإجراء الجراحة بأسيوط الجامعي.

وكان أحمد ربيع رزقه الله بطفله الوحيد "يوسف"، الذي يبلغ من العمر، شهرين بعد انتظار دام 11 عاما، وبعد شهرين من الولادة شعر أن ابنه يعاني من ضيق بالتنفس، وجرى عرضه على عدد من الأطباء بالبحرالأحمر وقنا ومستشفى الأقصر الدولي لتؤكد الأشعة والتقارير أن نجله يعاني من انسداد بالقلب وعلاجه بمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بأسوان، وكانت المفاجأة رفض المستشفى دخول نجله لإجراء العملية الجراحية ليعود يحمل طفله بين يديه وخيبة الأمل تطل من وجهه ولايجد أمامه الآن إلا مستشفى سفاجا لانتظار لحظات الوداع.