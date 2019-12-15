تكرم حملة نورت مصر، الفنان الكبير هاني شاكر، لدوره المؤثر في دعم قوة مصر الناعمة من خلال نقابة المهن الموسيقية وتقديرًا على ما قدمه من جهود من أجل دعم وتشجيع السياحة في مصر خلال الفترة السابقة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر مساء الساعة السادسة بأحد فنادق الإسكندرية.

حملة نورت مصر، برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، وكرمت العديد من النجوم خلال الفترة الماضية في مقدمتهم أنغام وأشرف عبد الباقي ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وأحمد رزق وهاني رمزي والموسيقار يحيى خليل وحمادة هلال وإيمان البحر درويش والمخرج عمر عبدالعزيز لدعمهم تنشيط السياحة العربية لمصر.