أحيت قبل قليل النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان محمود العسيلي، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، وذلك على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.

وبدأت أولى فقرات الحفل مع الدي جي العالمي خالد حسين، وسط تفاعل الحضور مع العديد من أشهر التراكات العربية.

ثم صعد الفنان محمود العسيلي إلى مسرح الحفل وسط تفاعل الحضور، وقام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها "يا ناس" و"أنا مش مضمون" و"حلم بعيد" و"في حتة تانية" وغيرها العديد، وسط أجواء من الرقص وتفاعل الجمهور، وظهر الحفل في شكل مبهر من تنظيم "هاي ويف حمد غانم ومحمد غانم".

وكان ختام الحفل مع صعود النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى المسرح على أغنيه "بدنا نولع الجو"، سط صيحات وتفاعل الجمهور مرددين أغانيها، ثم قامت بتقديم وصلة غنائية رائعة لأكثر من ساعة بالعديد من أشهر أغانيها ومنها "أخاصمك آه" و "آه ونص" و"مين ده اللي نسيك" و"ما تيجي هنا" و"إحساس جديد" و"يا بنات" وغيرها، وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور، وقامت "نانسي" في نهايه الحفل بشكر القائمين على الحفل وتنظيمه، خصوصا أنه لصالح جمعية راعي مصر.