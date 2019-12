"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

حفل نانسي عجرم ومحمود العسيلي بالجامعة الألمانية، في الساعة 5 مساء، وطرحت تذاكر الحفل بفئتي 350 و1500 جنيه.

حفل قافية باند على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، في الساعة 7:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 57 جنيها.

عرض مسرحية "قواعد العشق 40"، على مسرح السلام، في الـ8 مساء، وأسعار التذاكر 50، و100 جنيه.

عرض فيلم صيفي "the Dead And The Other" في سينما زاوية، ضمن عروض أسبوع الفيلم البرازيلي، في تمام الساعة 7 مساء، وفيلم شيء مثل هذا "Um Filme De Verao" في تمام الـ9 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات.