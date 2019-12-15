قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن أفريقيا والشرق الأوسط هي الأماكن الأنسب لفتح استثمارات جديدة، حيث أن القارة لديها ثروات عديدة وبها شباب، لكن ليس هناك تكنولوجيا أو أموال كافية لتطوير القارة.

وأضافت "فهمي"، خلال حوارها في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي: "لازم العالم يقعد مع بعضه ويتفق على طريقة لتنمية مستدامه لقارة مليئة بالثورات، ومليئة في نفس الوقت بالفقر والجهل والمرض والفساد والبيروقراطية"، موضحة أن مصر طورت البنية التحتية، بينما باقي دول القارة الأفريقية تعاني من مشاكل في البنية التحتية.

وأشارت إلى أن أفريقيا في حاجة إلى سكك حديدية تربط بين الدول وبعضها البعض، وكذلك مصانع جديدة لتصنيع المعدات الثقيلة، موضحة أن مصر لا تستطيع بمفردها النهوض بالقارة الأفريقية.

وتابعت: "كفاية حروب ومنازعات، لازم نقعد مع بعض ونشوف كيف ندير الثروات، العالم أجمع يعاني من انكماش في الاقتصاد وداخل على ركود، فيجب عليهم التكاتف لفتح استثمارات جديدة في مصر ودول أفريقيا".